Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
5.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
466.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
467.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
467.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
476.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,88
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
488.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
582.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
616.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
708.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,72
Економія при броні: -2,25 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
722.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
756.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
757.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,09
Економія при броні: -1,62 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
777.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
777.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
778.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я