Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,88
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,86
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
303.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
303.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,31
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
317.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,18
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
354.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
357.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
357.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
403.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,71
Економія при броні: -1,57 грн