Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,33
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,25
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
84.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,20
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
84.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,37
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
99.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,30
Економія при броні: -1,06 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
115.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
116.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
123.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -3,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,53
Економія при броні: -4,33 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
132.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
136.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн