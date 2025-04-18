Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,46
Економія при броні: -2,32 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
129.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,93
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
130.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,01
Економія при броні: -0,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -2,64 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
196.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,00
Економія при броні: -3,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,01
Економія при броні: -0,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
254.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -2,64 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
257.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,01
Економія при броні: -0,01 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
257.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
271.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,73
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
286.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,16
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
300.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,11
Економія при броні: -1,71 грн