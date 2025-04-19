Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,01
Економія при броні: -4,61 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
32.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
32.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -1,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,00
Економія при броні: -3,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
44,53
Економія при броні: -4,33 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
71.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
72.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
77.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Марганець, вул. Бульварна, 27
94.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,16
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
106.8 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,11
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
107.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,71
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 46/1
108.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,15
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
109.7 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,73
Економія при броні: -2,27 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
127.5 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні: -1,42 грн