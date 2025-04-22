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Дротаверин (Drotaverine)
Дротаверин (Drotaverine)
Чернігів
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Аптека
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Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
43,46
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
19,91
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
17,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
50,88
Економія при броні:
-4,28 грн
46,60
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
132.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
51,10
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
52,40
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
313.2 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
36,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
313.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
38,33
Економія при броні:
-1,87 грн
36,46
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
384.3 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
37,90
Економія при броні:
-1,42 грн
36,48
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
398.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
45,64
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
398.4 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні:
-1,42 грн
38,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
429.0 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
39,82
Економія при броні:
-1,42 грн
38,40
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
453.1 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
46,05
Економія при броні:
-5,25 грн
40,80
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
482.9 км
Дротаверин таблетки 40 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
42,00
Економія при броні:
-1,80 грн
40,20
грн
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