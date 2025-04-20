Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
248,61
Економія при броні: -35,65 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
249,74
Економія при броні: -27,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,74
Економія при броні: -32,25 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
259,08
Економія при броні: -14,07 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
217,00
Економія при броні: -23,00 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
217,00
Економія при броні: -19,00 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
240,80
Економія при броні: -21,20 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
229,80
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
255,94
Економія при броні: -29,55 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,00
Економія при броні: -36,62 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
253,77
Економія при броні: -31,06 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
250,66
Економія при броні: -26,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
257,73
Економія при броні: -16,62 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
217,00
Економія при броні: -19,00 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн