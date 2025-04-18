Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 137 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,00
Економія при броні: -32,72 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
260,59
Економія при броні: -10,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -18,60 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
249,65
Економія при броні: -24,42 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
241,00
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
258,86
Економія при броні: -36,67 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,30
Економія при броні: -15,70 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -18,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн