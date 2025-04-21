Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,88
Економія при броні: -31,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
257,80
Економія при броні: -17,29 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
254,71
Економія при броні: -41,75 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
229,80
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
254,05
Економія при броні: -38,53 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,95
Економія при броні: -27,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
240,80
Економія при броні: -21,60 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
250,07
Економія при броні: -33,84 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн