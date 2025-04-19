Львів (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
252,46
Економія при броні: -39,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
247,00
Економія при броні: -29,40 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -24,80 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -24,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
253,94
Економія при броні: -39,56 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -24,80 грн