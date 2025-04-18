Київ (адресу не вказано)
Доступно в 533 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -13,60 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
249,20
Економія при броні: -37,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
254,46
Економія при броні: -39,64 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
254,46
Економія при броні: -26,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
258,24
Економія при броні: -39,78 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
236,42
Економія при броні: -7,09 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,42
Економія при броні: -7,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -13,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
250,13
Економія при броні: -9,31 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн