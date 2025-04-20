Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
252,46
Економія при броні: -31,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
250,78
Економія при броні: -29,78 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
247,10
Економія при броні: -33,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,76
Економія при броні: -37,97 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
244,93
Економія при броні: -31,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
258,34
Економія при броні: -17,61 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
258,04
Економія при броні: -17,51 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
261,30
Економія при броні: -20,77 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
257,27
Економія при броні: -16,29 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
262,56
Економія при броні: -21,66 грн