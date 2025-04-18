Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,18
Економія при броні: -10,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
247,00
Економія при броні: -17,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
256,04
Економія при броні: -24,41 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
250,40
Економія при броні: -35,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
259,10
Економія при броні: -32,71 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ