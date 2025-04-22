Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50
Економія при броні: -21,40 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,42
Економія при броні: -7,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
256,98
Економія при броні: -41,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
256,72
Економія при броні: -15,67 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,40
Економія при броні: -14,80 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,98
Економія при броні: -36,63 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
254,08
Економія при броні: -37,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
249,96
Економія при броні: -9,34 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
251,80
Економія при броні: -10,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фузікутан® мазь 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн
Фузікутан® крем 2 % туба 15 г №1
Дермафарм АГ
242,50 грн