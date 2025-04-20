Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
319,92
Економія при броні: -23,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
295,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
295,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
301,60
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
305,47
Економія при броні: -10,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
318,70
Економія при броні: -31,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
311,90
Економія при броні: -28,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
307,01
Економія при броні: -21,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
306,60
Економія при броні: -21,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
315,24
Економія при броні: -20,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
313,58
Економія при броні: -19,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
295,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн