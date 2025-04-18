Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
306,06
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
307,01
Економія при броні: -23,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
324,16
Економія при броні: -14,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
316,38
Економія при броні: -16,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
325,42
Економія при броні: -16,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
315,45
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
329,88
Економія при броні: -20,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
301,60
Економія при броні: -2,90 грн