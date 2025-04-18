Київ (адресу не вказано)
Доступно в 504 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
301,60
Економія при броні: -6,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
321,20
Економія при броні: -42,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
316,69
Економія при броні: -36,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
299,72
Економія при броні: -12,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн