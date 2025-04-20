Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
281,10
Економія при броні: -15,71 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
295,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
316,74
Економія при броні: -16,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
309,29
Економія при броні: -34,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
304,88
Економія при броні: -36,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
281,51
Економія при броні: -13,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
313,73
Економія при броні: -45,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
329,87
Економія при броні: -20,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
329,55
Економія при броні: -20,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
313,14
Економія при броні: -49,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
306,77
Економія при броні: -19,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
295,00
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
310,90 грн