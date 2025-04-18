Харків (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
306,43
Економія при броні: -11,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
324,01
Економія при броні: -37,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
317,71
Економія при броні: -32,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
296,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
307,87
Економія при броні: -26,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Содерм® розчин нашкірний 0.1 % флакон 30 мл №1
Дермафарм АГ
281,64
Економія при броні: -13,16 грн