Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
86,14
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
87,55
Економія при броні: -4,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,68
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
93,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
83,59
Економія при броні: -2,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,76
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
102,48
Економія при броні: -17,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,57
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
102,44
Економія при броні: -15,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
88,90
Економія при броні: -5,43 грн