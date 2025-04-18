Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 268 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
79,62
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,57
Економія при броні: -12,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
86,36
Економія при броні: -5,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,27
Економія при броні: -12,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,92
Економія при броні: -11,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,56
Економія при броні: -12,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
103,01
Економія при броні: -5,50 грн