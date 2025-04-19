Львів (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,17
Економія при броні: -14,05 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,40
Економія при броні: -1,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,49
Економія при броні: -4,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
88,30
Економія при броні: -10,88 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за null хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -12,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -12,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я