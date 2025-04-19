Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,40
Економія при броні: -4,88 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,23
Економія при броні: -14,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
92,95
Економія при броні: -16,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
94,60
Економія при броні: -10,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,38
Економія при броні: -15,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,48
Економія при броні: -7,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,00
Економія при броні: -11,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,91
Економія при броні: -17,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,37
Економія при броні: -16,30 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
85,84
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,01
Економія при броні: -14,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,24
Економія при броні: -13,69 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
101,60
Економія при броні: -16,99 грн