Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
95,10
Економія при броні: -6,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
100,89
Економія при броні: -16,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,46
Економія при броні: -5,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -7,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,30
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
96,70
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
99,16
Економія при броні: -10,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,96
Економія при броні: -4,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Офтальмодек краплі очні 0.2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я