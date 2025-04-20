Ангілекс-Здоров'я (Angilex-Zdorovye)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,67
Економія при броні: -21,67 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
144,00
Економія при броні: -30,00 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,89
Економія при броні: -27,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,50
Економія при броні: -22,50 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,90
Економія при броні: -0,10 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
117,61
Економія при броні: -18,61 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,00
Економія при броні: -11,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,00
Економія при броні: -17,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,00
Економія при броні: -9,00 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -16,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -24,10 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -16,30 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,60
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,89
Економія при броні: -27,89 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн