Ангілекс-Здоров'я (Angilex-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,00
Економія при броні: -12,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
144,00
Економія при броні: -14,70 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -15,10 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,70
Економія при броні: -13,70 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -22,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,50
Економія при броні: -5,20 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -15,10 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
141,70
Економія при броні: -13,70 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,20
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
123,30
Економія при броні: -7,10 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,50
Економія при броні: -4,50 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
144,00
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн