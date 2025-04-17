Ангілекс-Здоров'я (Angilex-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 637 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,40 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,60
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,40 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -22,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30
Економія при броні: -22,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
148,10
Економія при броні: -31,81 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
162,00
Економія при броні: -30,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,78
Економія при броні: -29,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,45
Економія при броні: -29,10 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,10
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,40 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
148,40
Економія при броні: -19,50 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,97
Економія при броні: -4,53 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
152,88
Економія при броні: -4,59 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
121,40
Економія при броні: -26,05 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,45
Економія при броні: -28,84 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
158,44
Економія при броні: -34,03 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
161,00
Економія при броні: -33,79 грн