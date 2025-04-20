Ангілекс-Здоров'я (Angilex-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -25,70 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,00
Економія при броні: -12,00 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,50
Економія при броні: -25,50 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -25,70 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,50
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
132,40
Економія при броні: -7,20 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
128,20
Економія при броні: -1,60 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -25,70 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
134,50
Економія при броні: -7,90 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
136,00
Економія при броні: -22,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,00
Економія при броні: -12,00 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн