Ангілекс-Здоров'я (Angilex-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -20,20 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -4,53 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
152,71
Економія при броні: -4,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,80
Економія при броні: -20,20 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
151,50
Економія при броні: -20,90 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,50
Економія при броні: -20,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,40
Економія при броні: -22,80 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
151,50
Економія при броні: -20,90 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90
Економія при броні: -18,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
151,50
Економія при броні: -20,90 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
149,30
Економія при броні: -18,70 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
137,50
Економія при броні: -20,00 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30
Економія при броні: -22,70 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
131,30
Економія при броні: -13,80 грн
Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл №1
Корпорація Здоров'я
153,30
Економія при броні: -22,70 грн
Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
150,90 грн