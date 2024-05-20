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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Запоріжжя (149126) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
86,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -21,16 грн
82,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -14,16 грн
82,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
86,25 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (2)
96,99
Економія: -14,16 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
104,50
Економія: -21,67 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (2)
95,50
Економія: -12,67 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -11,16 грн
82,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
95,18 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (1)
82,14 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
98,99
Економія: -16,16 грн
82,83 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
86,53 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -17,00 грн
83,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
86,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
103,99
Економія: -21,16 грн
82,83 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -22,16 грн
82,83 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (2)
101,50
Економія: -18,67 грн
82,83 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
107,00
Економія: -24,00 грн
83,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
95,99
Економія: -13,16 грн
82,83 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (1)
86,22 грн