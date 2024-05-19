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Ангілекс-Здоров'я спрей для ротової порожнини балон 30 мл, №1 - Київ (149126) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 328 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
114,99
Економія: -32,15 грн
82,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
94,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
93,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
114,50
Економія: -31,66 грн
82,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
131,70
Економія: -38,64 грн
93,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
134,50
Економія: -39,48 грн
95,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
92,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (7)
128,50
Економія: -37,65 грн
90,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
103,99
Економія: -21,15 грн
82,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -37,65 грн
90,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
130,50
Економія: -38,15 грн
92,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
133,70
Економія: -39,22 грн
94,48 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (2)
135,80
Економія: -38,86 грн
96,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (6)
106,99
Економія: -24,15 грн
82,84 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3)
102,50
Економія: -19,66 грн
82,84 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
90,86 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (2)
82,44 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (6)
106,99
Економія: -24,15 грн
82,84 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
88,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (6)
110,99
Економія: -28,15 грн
82,84 грн