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Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Запоріжжя (129165) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
107,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
100,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
119,50
Економія: -22,76 грн
96,74 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
115,00
Економія: -17,00 грн
98,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (2)
127,80
Економія: -28,60 грн
99,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
112,99
Економія: -16,25 грн
96,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
107,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
101,09 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 30 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
121,20
Економія: -20,90 грн
100,30 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
107,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
107,80 грн