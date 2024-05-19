Ангілекс-Здоров'я розчин для ротової порожнини флакон 120 мл, №1 - Київ (129165) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Басейна, 15