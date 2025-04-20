Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
142,31
Економія при броні: -5,53 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
155,67
Економія при броні: -13,76 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
155,51
Економія при броні: -5,97 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,12
Економія при броні: -7,39 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
177,14
Економія при броні: -24,14 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 19 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
156,27
Економія при броні: -9,25 грн