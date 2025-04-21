Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,93
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
147,73
Економія при броні: -6,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,70
Економія при броні: -21,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
160,83
Економія при броні: -8,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,72
Економія при броні: -10,64 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-А/1
4.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,70
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,70
Економія при броні: -21,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
170,37
Економія при броні: -9,34 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
160,01
Економія при броні: -8,64 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,30
Економія при броні: -21,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 204
44.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.