Львів (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
1.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,86
Економія при броні: -4,41 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
149,95
Економія при броні: -4,50 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
2.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медведецького, 29
2.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
152,74
Економія при броні: -4,58 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,40
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
125,40
Економія при броні: -5,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Грінченка, 5
4.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.