Київ (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
193,10
Економія при броні: -22,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
167,00
Економія при броні: -11,69 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
187,61
Економія при броні: -21,88 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
196,20
Економія при броні: -22,88 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
142,80
Економія при броні: -16,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.