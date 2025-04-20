Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -21,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
159,31
Економія при броні: -10,83 грн
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,29
Економія при броні: -8,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
142,90
Економія при броні: -22,00 грн
Народна аптека
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
171,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
170,85
Економія при броні: -17,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Незалежності України, 16-А
7.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
158,29
Економія при броні: -10,10 грн