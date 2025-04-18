Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Харків
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 51
3.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
159,44
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
4.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
147,37
Економія при броні: -6,37 грн
Аптека низькі ц
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Волонтерська, 68/1
4.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
139,00
Економія при броні: -8,53 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-Г
5.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
148,56
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека ваш консультант
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
6.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Ньютона, 98
6.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 21:00
Харків, бульв. Жасминовий, 9
7.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
8.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Грищенка, 8
10.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 184
11.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Досвід довіра допомога
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274-Г
12.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Пастера Луі, 318
14.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.