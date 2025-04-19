Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
159,40
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека бам
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Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,70
Економія при броні: -19,80 грн
Мед-сервіс
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Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
157,12
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека інтернет цін
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Відчиняється за 3 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
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Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
154,75
Економія при броні: -5,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
157,45
Економія при броні: -7,94 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
6.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.