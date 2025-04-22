Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
146,41
Економія при броні: -7,99 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 8
83.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Семиполки, шосе Остерське, 32
89.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,11
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Революції Гідності, 1
104.9 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
107.6 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Красилівка, вул. Європейська, 1
111.3 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
140,40
Економія при броні: -6,10 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
166,81
Економія при броні: -5,28 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Ламізил крем 1 % туба 15 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.