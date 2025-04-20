Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,96
Економія при броні: -55,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
510,68
Економія при броні: -4,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -55,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1276,70
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1464,03
Економія при броні: -44,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1260,00
Економія при броні: -53,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1390,61
Економія при броні: -90,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1420,95
Економія при броні: -95,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1398,72
Економія при броні: -76,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
689,46
Економія при броні: -40,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1431,56
Економія при броні: -95,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23
11.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1318,13
Економія при броні: -65,26 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кушугум, перех. Центральна / Соборна, 141-А/26-А
16.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1363,58
Економія при броні: -69,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Героїв України, 34
45.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1365,00
Економія при броні: -59,08 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється за 42 хв
Синельникове, вул. Каштанова, 13-А
58.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
61.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -64,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
62.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -33,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум