Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1276,70
Економія при броні: -3,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,05
Економія при броні: -67,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1398,32
Економія при броні: -114,89 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -16,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1326,30
Економія при броні: -52,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -46,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1031,84
Економія при броні: -13,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
660,15
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
903,28
Економія при броні: -11,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1303,80
Економія при броні: -30,30 грн