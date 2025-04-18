Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1354,46
Економія при броні: -96,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1313,18
Економія при броні: -53,65 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1472,82
Економія при броні: -135,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -47,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1083,74
Економія при броні: -48,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -48,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
549,10
Економія при броні: -30,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1376,94
Економія при броні: -73,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -16,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1372,88
Економія при броні: -74,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1415,25
Економія при броні: -97,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1276,70
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум