Київ (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1392,17
Економія при броні: -61,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1482,44
Економія при броні: -70,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -38,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -39,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1393,84
Економія при броні: -98,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -38,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 5
4.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1357,50
Економія при броні: -53,09 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека вашої сім'ї
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум