Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -68,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1260,00
Економія при броні: -41,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -67,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -37,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Б
13.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1276,70
Економія при броні: -24,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1276,70
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Л
29.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -68,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -67,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -70,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 68
36.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1288,90
Економія при броні: -39,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 37/11
49.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1392,91
Економія при броні: -117,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Чкалова, 2-А
51.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1056,24
Економія при броні: -33,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
51.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1345,15
Економія при броні: -93,08 грн