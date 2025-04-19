Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -66,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -66,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1288,90
Економія при броні: -34,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1031,84
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1290,40
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
7.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -66,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
8.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -65,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 45
8.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -65,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
9.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -65,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
13.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1289,80
Економія при броні: -35,00 грн