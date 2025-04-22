Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1426,81
Економія при броні: -82,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1396,82
Економія при броні: -92,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
674,96
Економія при броні: -37,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1303,80
Економія при броні: -29,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1393,84
Економія при броні: -83,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1452,48
Економія при броні: -137,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1288,90
Економія при броні: -14,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -46,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Космонавтів, 9
3.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1331,72
Економія при броні: -79,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1321,50
Економія при броні: -43,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -48,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Шевченка Тараса, 61-А
65.1 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1320,30
Економія при броні: -42,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
Гепацеф® порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
1381,92
Економія при броні: -88,98 грн