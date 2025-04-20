Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
142,42
Економія при броні: -15,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
51,63
Економія при броні: -2,41 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,72
Економія при броні: -17,72 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,72
Економія при броні: -30,72 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
133,18
Економія при броні: -4,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -20,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
143,00
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
75,64
Економія при броні: -2,71 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
125,90
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
131,79
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
103,13
Економія при броні: -3,84 грн