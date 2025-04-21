Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,22
Економія при броні: -22,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,80
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
130,76
Економія при броні: -10,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
136,30
Економія при броні: -14,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
127,94
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,30
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
144,69
Економія при броні: -21,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
138,70
Економія при броні: -17,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
144,11
Економія при броні: -20,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
146,67
Економія при броні: -23,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
110,96
Економія при броні: -13,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Муколван розчин для ін'єкцій 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
145,30
Економія при броні: -23,90 грн